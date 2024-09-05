شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل التركى: زيادة عدد رحلات الطيران بين مصر وتركيا إلى 67 أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير النقل والبنية التحتية التركى عبد القادر أورال أوغلو إن رحلات الطيران بين مصر وتركيا ستتضاعف بموجب مذكرة التفاهم الموقعة فى مجال الطيران المدنى بين البلدين.

وأشار أورال أوغلو، فى بيان له بحسب "وكالة الأناضول" اليوم الخميس، إلى توقيع 3 اتفاقيات مهمة بين تركيا ومصر فى مجال السكك الحديد والطيران المدنى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وذكر أن التوقيع على الاتفاقيات كان فى اجتماع "مجلس التعاون الإستراتيجى الرفيع المستوى" الذى عقد أمس الأربعاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس التركى.

وقال أورال أوغلو "بموجب مذكرة التفاهم بين إدارتى الطيران المدني، تمت زيادة عدد رحلات الركاب بين البلدين، التى كانت 30 أسبوعيا، إلى 67، مشيرا إلى أنه لدينا أيضا رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية".

وتوقع أوغلو أن تقدم المذكرة "مساهمة إيجابية فى كثير من القطاعات، لا سيما الأنشطة الاقتصادية والتجارة والسياحة بين البلدين".