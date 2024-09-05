شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتفقد جناح ذوى الهمم بمعرض أهلًا مدارس ويشيد بمنتجاتهم والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على تفقد جناح ذوى الهمم بمعرض أهلا مدارس 2024 الرئيسي بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بارض المعارض بمدينة نصر حيث يشارك ذوى الهمم بالعديد من المنتجات بالمعرض واشاد وزير التموين بمنتجاتهم كما وجه الوزير بتوفير أوجه الدعم لهم خلال المشاركة فى المعرض ، كما التقط الوزير الصور التذكارية مع ذوى الهمم وهو ما جعلهم يشعرون بسعادة خاصة فى ظل اصرار الوزير على الاستمرار داخل الجناح الخاص بهم حتى اطلاعه على منتجاتهم .

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين قد وجه باستمرار توفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والسلع الغذائية بالمعرض الرئيسى والمعارض الفرعية بالمحافظات وطرحها باسعار مخفضة كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمعرض اهلا مدرارا الرئيسى بمدينة نصر على مساحة 300 متر لتوفير كافة السلع الغذائية و طرح السكر ب 27 جنيها للكيلو بدلا من 35 جنيها كما تطرح الوزارة لأول مرة طرح زجاجة زيت طعام وزن لتر ب 50 جنيها