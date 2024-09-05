ذاكرة الأمة في 100 عام.. مجلة المصوّر تستعد للاحتفال بمئويتها بعدد تذكاري واحتفالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تستعد مجلة المصور بمؤسسة دار الهلال الصحفية، للاحتفال بمرور 100 عام على صدورها، إذ صدر العدد الأول منها في 24 أكتوبر 1924.



وكشفت مؤسسة دار الهلال، أن الاستعدادات تتواصل لإقامة احتفالية موسعة تتناسب مع "مئوية المصور" وهذا الحدث التاريخي، وفى الوقت نفسه يجرى العمل على قدم وساق من فريق تحرير المجلة لإصدار عدد تذكاري مميز احتفالاً بمئوية "المصور"، سيصدر في 24 أكتوبر 2024.



يستعرض هذا العدد مسيرة الأحداث الفاصلة خلال 100 عام، ويسجل بالكلمة والصورة أهم 100 قضية وطنية كانت حاضرة على صفحات المجلة، إلى جانب أهم 100 قضية تنويرية وفكرية، وسوف يحتوى هذا العدد التاريخي على حوارات ومقالات نادرة.



كما يشمل هذا العدد الاستثنائي نشر أكثر من 1000 صورة نادرة ضمن أرشيف المجلة تجسد حكاية الوطن وسجل المصريين بالصور في 100 عام، بحكم أن مجلة المصور تعتمد طوال عمرها المديد على الصورة فى المقام الأول، إلى جانب التوقف عند أهم الشخصيات المؤثرة في هذا القرن من الزمن فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى قسم المنوعات من نوادر المجتمع إلى الرياضة والفن والكاريكاتير.



وعلى مدى قرن كامل من الزمان كانت ومازالت صفحات مجلة المصور سجلا صحفيا يوثق كل أحداث الوطن، وتفتح أبواب النقاش حول مختلف القضايا لرفع الوعى وزيادة المعرفة، مع نشر الفكر السليم ومواصلة طريق التنوير والتثقيف فى كل الملفات من أجل الصالح العام، بعيدا عن أية أهواء شخصية أو مصالح فئوية أو إيديولوجيات سياسية.



تُعتبر مجلة "المصور" رمزاً تاريخياً فهي المجلة الوحيدة في العالم العربي التي حافظت على صدورها المنتظم دون انقطاع على مدار قرن كامل.