غلق كوبري التسعين بالكامل لمدة 20 يومًا.. البدائل المرورية المتاحة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين خدمات مرورية لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتيسير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ أعمال تجديد وإحلال لخطوط مياه الشرب في منطقة شارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة.

تتطلب الأعمال إغلاقًا كليًا لمسطح كوبري التسعين بالاتجاه من محور التسعين الجنوبي نحو الطريق الدائري، مع تطبيق تحويلات مرورية ضرورية.

للقادم من محور التسعين الجنوبي باتجاه الطريق الدائري، يمكن استخدام مطلع كوبري التسعين والمطالع والمنازل للوصول إلى الطريق الدائري باتجاه طريق السويس.

الأعمال ستبدأ اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، وتستمر لمدة 20 يومًا.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة على تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والتجهيزات لضمان أمن وسلامة المواطنين.