شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. "الكهرباء" تعلن أسعار الشرائح الجديدة وتحصيلها بدءا من الفاتورة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى سيتم تطبيقها بدءا من فاتورة سبتمبر التى تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلى وهى كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (68 قرشا)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشا).

- المستهلك من 101 إلى الف ك.و.س/شهر كالاتى :

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (95 قرشا)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 155 قرشا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (195 قرشا)

- في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر كالاتى :

6-الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات (210 قروش).

7-الشريحة السابعة فى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشا).