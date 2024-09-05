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أنور قرقاش: زيارة الرئيس السيسى إلى تركيا خطوة مهمة تحمل رؤية إيجابية للمستقبل

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القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباء

الخميس، 05 سبتمبر 2024 01:31 م

أشاد المستشار الدبلوماسى لرئيس الإمارات الدكتور أنور قرقاش، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تركيا، مؤكدًا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز جسور التواصل الإقليمى.

وكتب قرقاش، فى تغريدة عبر صفحته الرسمية بمنصة X: "زيارة فخامة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى إلى تركيا خطوة مهمة نحو تعزيز جسور التواصل الإقليمى، وتحمل في طياتها رؤية إيجابية للمستقبل".

وأضاف الدول العربية والإقليمية مطالبة اليوم بالتواصل والتعاون وترتيب أولوياتها للتصدي للتحديات وتحقيق الازدهار والاستقرار المشترك".

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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