شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان حرب القوات المسلحة: قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلا بعد جيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، زيارة مفاجئة لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود مع قطاع غزة.



وأكد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هى الحفاظ على حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مشددا على أن رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلا بعد جيل.



رئيس الأركان يتفقد الحدود الشمالية الشرقية



رئيس الأركان يتفقد الاتجاه الشمالي الشرقي





الفريق أحمد خليفة يتفقد الحدود المصرية بشمال سيناء





رئيس أركان الجيش المصرى في قلب شمال سيناء



الفريق أحمد خليفة رئيس أركان جيش مصر يتفقد الحدود المصرية بسيناء



رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد شمال سيناء



رئيس الأركان يتفقد الاتجاه الشمالي الشرقي



الفريق أحمد خليفة يتفقد الحدود المصرية بشمال سيناء

