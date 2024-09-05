شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة جديدة بـ15 ألف وجبة شهرياً لأهالى العريش والأسر الفلسطينية من "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "حياة "كريمة" اليوم عن افتتاح أول مطبخ مركزي في مدينة العريش تحت اسم "مطبخ الكرم"، بهدف تقديم أكثر من 15 ألف وجبة شهريًا حتى نهاية عام 2024 مع التركيز على توفير وجبات غذائية متكاملة تلبي أعلى معايير الصحة وسلامة الغذاء في جميع مراحل التحضير والإعداد.

ويستهدف "مطبخ الكرم" الأسر المستحقة التي خضعت بياناتها لمراجعات اجتماعية دقيقة لضمان تلبية احتياجاتها بناءً على عدد أفراد الأسرة ومدى استحقاقها للدعم. كما سيقوم المطبخ بتقديم الدعم الغذائي للأسر الفلسطينية المقيمة في مدينة العريش.

وفي إطار التمكين الاقتصادي للمرأة، تشارك في إعداد الوجبات سيدات من فئة المرأة المعيلة، مما يسهم في توفير فرص عمل لهن ويساعد في تحقيق استقرار اقتصادي لأسرهن. يُعد هذا المشروع خطوة إضافية نحو تمكين المرأة وتطوير مهاراتها الاقتصادية والمهنية.

بالإضافة إلى ذلك، يسهم أبناء مدينة العريش من متطوعي مؤسسة "حياة كريمة" بشكل فعال في هذا المشروع من خلال المشاركة في عمليات التعبئة والتغليف وتوزيع الوجبات، مما يعزز قيم التضامن والمشاركة المجتمعية.

يمثل مطبخ الكرم" جزءًا من رؤية مؤسسة "حياة كريمة" الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال برامج ومشروعات تنموية مستدامة تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.



