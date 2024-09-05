شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان القوات المسلحة يتفقد إجراءات تأمين الحدود مع قطاع غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يجرى زيارة مفاجئة لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود مع قطاع غزة.



رئيس الأركان يتفقد الحدود الشمالية الشرقية



رئيس الأركان يتفقد الاتجاه الشمالي الشرقي





الفريق أحمد خليفة يتفقد الحدود المصرية بشمال سيناء





رئيس أركان الجيش المصرى في قلب شمال سيناء



الفريق أحمد خليفة رئيس أركان جيش مصر يتفقد الحدود المصرية بسيناء



رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد شمال سيناء



رئيس الأركان يتفقد الاتجاه الشمالي الشرقي



الفريق أحمد خليفة يتفقد الحدود المصرية بشمال سيناء

