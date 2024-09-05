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وزارة الصحة تقدم روتينا صحيا للأطفال للاستعداد لليوم الدراسى.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن روتين منظم وصحي يساعد الأطفال على الاستعداد لليوم الدراسي حيث يشمل :-

1- الاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم.

2- تفريش الأسنان.

3 - تناول وجبة إفطار مغذية وصحية.

4 - تجهيز الأدوات المدرسية وحقيبة الظهر في الليلة السابقة.

5 - الحرص على ارتداء زي مدرسي مريحًا ومناسبا للطقس.

6 - تأكد من تحضير حقيبة الغذاء المدرسية واحتوائها على العناصر الغذائية الصحية الكاملة.


روتين صحى للأطفال للاستعداد لليوم الدراسى

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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