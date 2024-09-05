شكرا لقرائتكم خبر عن «100 يوم صحة» تقدم أكثر من 56 مليونا و497 ألف خدمة مجانية خلال 35 يوما والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 56 مليونا و497 ألف و17 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية من المبادرة، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأربعاء 4 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و791 ألفا و1 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 673 ألفا و943 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 407 آلاف و159 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 104 آلاف و682 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 55 ألفا و56 خدمة، بالإضافة لتقديم 97 ألفا و93 خدمات، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفا و406 خدمات، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 75 ألفا و265 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 231 ألفا و9 خدمات.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و184 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 2568 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1245 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 22 ألفا و213 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ75 ألفا و178 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».