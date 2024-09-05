شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بإلزام أصحاب المحال بوضع صناديق للقمامة أمام محلاتهم والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ميدان الجيزة وعددًا من متفرعاته، للوقوف على حالة النظافة والإشغالات والطرق.

شملت جولة المحافظ، ميادين الجيزة والنهضة وشوارع مراد وربيع الجيزى وترعة الزمر.

وكلف المحافظ، رئيس حي جنوب بمنع وجود أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام من قبل المحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين لتيسير حركة المواطنين والمركبات.

ووجه المحافظ، بإلزام أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق للقمامة أمام محلاتهم للحفاظ على حالة النظافة وتسهيل عملية جمع المخلفات مع تكثيف دوريات النظافة والتجريد والكنس.

وشدد المحافظ، على رفع كفاءة وطلاء البلدورات وترميم المتهالك منها لإضفاء المظهر الحضاري اللائق.

وكلف محافظ الجيزة، بمراجعة شبكة الإنارة وصيانتها في حال الحاجة إلى ذلك وطلاءها.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ورؤساء هيئة النظافة وحي جنوب.