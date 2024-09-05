شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برنامج الفضاء لسلطنة عمان يزور وكالة الفضاء المصرية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، الدكتور سعود الشعيلي، رئيس برنامج الفضاء بوزارة الاتصالات والنقل والمعلوماتية سلطنة عمان، والدكتور عادل رئيس إدارة العلاقات الاستراتيجية، وذلك بمقر وكالة الفضاء المصرية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الفضائي بين البلدين، وتم تنظيم جولة للوفد في معامل ومنشأت الوكالة، حيث أبدى الوفد اعجابه وتقديره لوكالة الفضاء المصرية ورئيسها التنفيذي ومهندسيها وأطقمها الفنية ومعاملها الحديثة المتطورة .

وفي نهاية الزيارة اتفق الجانبان علي استمرار التعاون وتطويره بين البلدين لخدمة الشعبين الشقيقين.



