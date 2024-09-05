رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثانى على بوابة الأزهر الإلكترونية

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القاهرة - سامية سيد - نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثانى، وبوابة الأزهر الإلكترونية، تصدرا مؤشرات البحث نتيجة بحث طلاب الدور الثانى عن موعد إعلان النتيجة، حيث سيتم اعتماد نتيجة الدور الثانى للثانوية الازهرية الدور الثانى الاسبوع القادم .

وستظهر نتيجة الدور الثانى عبر الرابط التالي:-

https://natiga.azhar.eg/

انتهت عملية التصحيح لأوراق إجابات امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية 2023-2024، كما انتهت أعمال المراجعة والرصد، حيث من المنتظر اعتماد نتيجة الدور الثانى من الدكتور محمد الضوينى ، وكيل الأزهر الشريف، مطلع الأسبوع القادم.



واختتم طلاب الثانوية الأزهرية، يوم الخميس الماضى، امتحانات الدور الثانى، حيث أدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الفيزياء، كما أدى طلاب القسم الأدبى الامتحان فى مادة التاريخ.

وبلغ عدد المتقدمين ‏‏لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (128408) طالبًا وطالبة، ‏حضر منهم (110402) طالبًا ‏‏وطالبة، ‏نجح منهم (55751) طالبًا وطالبة، ‏و(29201) طالبًا ‏وطالبة لهم دور ثانٍ، ورسب ( 25,450).

وبلغت نسبة النجاح في الدور الأول 50.5%، القسم الادبي 42.6%، العلمى 60.87%.