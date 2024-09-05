شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ3187 محلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى 2024 إلى 3187 محلا تجاريا حتى الآن، وأن من يريد من المحلات المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

على جانب آخر تصدت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية للمخالفات التى يحاول البعض انتهاجها، حيث تم تحرير 467 مخالفة نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار أو المشاركة فى الأوكازيون الصيفى بدون الحصول على التصاريح من مديريات التموين، كذلك الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية أو البيع بأزيد من السعر المعلن، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المستهلك، كما تنسق الأجهزة الرقابية بالوزارة مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين بهدف المرور على أكثر من مكان على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة عروض التخفيضات، والتأكد من جودة المنتجات المطروحة بما يضمن للمستهلك الحصول على منتج مطابق للمواصفات القياسية.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا وزاريا بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2024 الأوكازيون الصيفى حتى يوم 30/9/2024، كما نص القرار على التزام الجهات المشاركة بالحصول على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية ، كما تضمن القرار ضرورة أن تكون المحال المشاركة بالتصفيات موضح بها نسبة الخصم وضرورة وضع الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة لبدء الاوكازيون، مع وضع السعر خلال الأوكازيون.

واكد وزير التموين أن الوزارة والجهات التابعة ستكثف حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيراً إلى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.