شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يستقبل بعثة البنك الدولى لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعثة البنك الدولي، برئاسة "رابح كراكي" مدير الممارسات الزراعية والغذائية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك، والوفد المرافق له، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارة الزراعة والبنك الدولى.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك، ومن بينها مشروع " التحول الغذائى الزراعى الموائم للمناخ" CRAFT، المقترح تمويله من البنك الدولي، للتعرف على تفاصيل وآلية وخطط عمل المشروع وكيفية تنفيذ الانشطة المقترحة.

وأكد وزير الزراعة، أهمية ان يركز المشروع على دعم صغار المزارعين، ومساعدتهم لتحقيق اعلى انتاجية زراعية، وتحقيق اقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه، فضلا عن دعم الميكنة الزراعية الحديثة، إضافة الى رفع قدرات وتأهيل المزارعين، فضلا عن الدعم الفني والإرشاد الزراعي، واتباع الممارسات الخاصة بترشيد استخدامات المياه.

وأشار فاروق إلى أهمية تبنى التكنولوجيا الحديثة فى قطاع الزراعة وقيام المؤسسات الدولية بمساعدة هذا القطاع لدعم تحقيق الأمن الغذائى للشعب المصري.

وأكد الوزير على أهمية هذا المشروع، فيما يتعلق بتحسين نظم الرى، وتعزيز خدمات الإرشاد من خلال المراكز الإرشادية المتوافرة على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن تشجيع اعتماد التكنولوجيات الزراعية، وتطوير خدمات الأعمال التجارية، اضافة الى تطوير البنية التحتية للسوق، وتطوير نظم المعلومات الزراعية، وادارة المخاطر الزراعية.

وكلف فاروق فريق عمل وزارة الزراعة باستمرار المناقشات الفنية مع البنك الدولى بالتعاون والتنسيق مع كلا من وزارة الرى والتعاون الدولى والجهات المعنية الاخرى لتحقيق اقصى استفادة من هذا المشروع.

من جانبه أشار " كاراكي" إلى أهمية تنفيذ البنك الزراعى المصرى لخط الإقراض ومشاركة الجهات المعنية لتنفيذ باقى المكونات للاستفادة من جميع الانشطة المزمع تنفيذها مما يؤدى الى زيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف أن فريق عمل البنك سيقوم بالتعاون مع فريق الزراعة والري للاتفاق على خطة عمل المشروع والتي تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية للاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير قطاع الزراعة.