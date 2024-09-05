شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد منطقة وسط البلد ويوجه بمنع الاعتداء على ممرات المشاة والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، جولة تفقدية بمنطقة وسط المدينة شملت أحياء عابدين والأزبكية، كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة شارع الألفى، وشدد على تكثيف الحملات لرفع الإشغالات بالشارع، والزام المحلات والمقاهي بالمساحات المخصصة لهم وعدم تجاوزها ومنع الاعتداء على الممرات الخاصة بالمشاة.

وكانت الدولة قامت بتطوير شارع الألفي حيث خُصص للمحال وروادهم وتم عمل مسار خاص للمشاة، ووُضعت فواصل بين المسارات على شكل أحواض زهور، بالإضافة إلى مقاعد لاستراحة رواد الشارع مع العمل على توحيد سلال القمامة أمام المحلات، بالإضافة إلي إنشاء كشكين للأمن لمراقبة الشارع بأكمله من خلال كاميرات مراقبة على مدار الساعة.



رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأضاف الدكتور إبراهيم صابر أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمرانى بالمنطقة، وتكوين مقصد سياحى تاريخى جديد للقاهرة يساعد على زيادة الاستثمارات فى مجال السياحة بها، ويعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.



محافظ القاهرة خلال تفقد منطقة وسط البلد



محافظ القاهرة يتفقد وسط البلد