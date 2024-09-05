شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يزور أكبر مركز عالمى للشركات الناشئة بفرنسا لتعزيز الابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجولة تفقدية لـ (Station F)، الذي يعد أكبر مركز لحاضنات الشركات الناشئة عالميًّا، والذي يهدف إلى توفير بيئة مثالية لـ رواد الأعمال، حيث يقدم لهم الدعم والتوجيه اللازمين لنمو شركاتهم الناشئة في جميع مراحل نموها، وذلك منذ بدايتها، وحتى بلوغها مرحلة النضج؛ بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لدعم ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار؛ واستلهام الخبرات العالمية وتطبيقها في مصر؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ويتعاون (Station F) مع مجموعة متنوعة من كبرى المؤسسات والشركات، مثل: Google و Microsoft و Facebook، بالإضافة إلى كبرى المؤسسات الأكاديمية في الإدارة، والاقتصاد، والهندسة بفرنسا؛ لتوفير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة للشركات الناشئة، مما يساهم في جذب رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الجولة التفقدية على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي 2024"، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، تحت عنوان "بوابات التعلم الرقمي العام" بباريس.

وأعرب الوزير عن إعجابه الشديد بفكرة وأهداف المركز، الذي يستضيف أكثر من 600 حدث وورشة عمل سنويًّا، ويقدم العديد من البرامج الرئيسة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات المركز لدعم ريادة الأعمال، نظرًا لتوافقه مع أهداف ومبادئ إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030 في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير العلاقة بين مخرجات الجامعات وسوق العمل، مشيدًا ببرامج التدريب وورش العمل المقدمة، إضافة إلى الدعم الإداري، والقانوني، والمالي المقدم للشركات الناشئة.

ناقش الوزير إمكانية التعاون مع مركز (Station F) الرائد عالميًّا في مجال ريادة الأعمال؛ بهدف تعزيز منظومة الابتكار في مصر، ويهدف هذا التعاون إلى توفير بيئة حاضنة متكاملة للشركات الناشئة المصرية، بدءًا من تقديم برامج دعم متخصصة تساعدها على النمو والتوسع، وصولًا إلى تسهيل التواصل بين رواد الأعمال، والمستثمرين، والخبراء في مختلف المجالات، كما يسعى هذا التعاون إلى بناء مجتمع داعم لريادة الأعمال، قادر على خلق فرص واعدة للشركات الناشئة المصرية.

وأكد د.أيمن عاشور أهمية الاستفادة من التجربة الفرنسية في مجال ريادة الأعمال، والتي أثبتت نجاحها في تسريع نمو الشركات الناشئة، موضحًا أن هذا التعاون سيوفر للشركات المصرية الناشئة شبكة واسعة من المستثمرين والخبراء؛ مما يمكنها من مواجهة تحديات سوق العمل بثقة أكبر، وتعزيز ثقة المستثمرين في قدرتها على النجاح، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات.

وخلال الجولة التفقدية، أبدى الوزير إعجابه بالتصميم المعماري المتميز للمركز، كما التقى عددًا من رؤساء الشركات الناشئة الذين استفادوا من التعاون مع (Station F) بحضور د.شاهندا عزت الملحق الثقافي ومدير مكتب البعثة التعليمية المصرية في فرنسا.