فيديو زيارة رئيس الأركان المفاجئة للحدود مع غزة.. ماذا قال لعناصر التأمين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال زيارة مفاجئة، الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود مع غزة.

وشهدت جولة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، وبدأت الجولة بالمرور على القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البري.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هي الحفاظ على حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وأن رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلًا بعد جيل.

كما أكد "خليفة"، على أهمية التحلي بالعلم والإرادة والحفاظ على اللياقة البدنية العالية؛ لضمان تنفيذ كافة المهام باحترافية عالية.

وأدار رئيس الأركان، حوارًا مع عدد من المقاتلين، واستمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم، وناقشهم في كل ما يدور في أذهانهم حول كل الموضوعات.

واطمأن "خليفة"، على الحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل، ومنظومة التأمين لخط الحدود الشمالية الشرقية، واستمع إلى شرح مفصل تضمن أسلوب العمل والتنسيق بين كافة التخصصات بما يحقق السيطرة الكاملة على خط الخطوط الدولية على مدار 24 ساعة.