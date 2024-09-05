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مجموعة توازن الإماراتية تتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض الطيران والفضاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل اللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفد مجموعة توازن وإيدج الإماراتية، برئاسة منى الجابر، رئيس مجلس إدارة مجموعة توازن الإماراتية، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء.

وخلال تفقدهم جناح الهيئة العربية للتصنيع، أعرب الوفد الإماراتي عن إعجابه بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع الجديدة المتنوعة في كل الصناعات الجوية والدفاعية.

كما تم التأكيد خلال الجولة بجناح الهيئة، على أهمية فتح مجالات جديدة للاستثمار وتوطين التكنولوجيا من خلال إنتاج وتسويق منتجات عربية مشتركة بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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