صور.. قبول أول دفعة بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع في مجال صناعة الطائرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وضعت الهيئة العربية للتصنيع هدفا واضحا من خلال مشاركتها في فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، يتمثل في تعزيز التعاون والتوسع في الشراكات مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية.

بحث اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال ختام فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، مع وفد شركة داسو الفرنسية العالمية برئاسة Anne Lise Dallut مدير عام الشركة في مصر، تعزيز التعاون في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها تطوير الشراكة القائمة.

وأعلن "عبد اللطيف"، قبول أول دفعة من خريجي المدارس الإعدادية لعام 2024 بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية في مجال صناعة الطائرات بالتعاون مع شركة داسو الفرنسية.

ويتم ذلك بمعايير مصرية فرنسية فضلا عن التأكيد على مكانة الهيئة العربية للتصنيع ودورها في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية.

وتعد الهيئة، إحدى سلاسل الإمداد لشركة داسو الفرنسية، من خلال تصنيع قطع الغيار وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

اقرأ أيضا:

بـ 3.6 مليار دولار.. الزراعة: 6.1 مليون طن صادرات زراعية منذ بداية 2024

رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي

وزيرة البيئة تلتقي مع سفيرة كولومبيا بالقاهرة لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي