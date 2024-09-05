محافظ القاهرة يتفقد أحياء عابدين والأزبكية ويصدر توجيهات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بمنطقة وسط المدينة شملت أحياء عابدين والأزبكية.



كما تفقد محافظ القاهرة، خلال الجولة، شارع الألفي، وشدد على تكثيف الحملات لرفع الإشغالات بالشارع، وإلزام المحلات والمقاهي بالمساحات المخصصة لهم وعدم تجاوزها ومنع الاعتداء على الممرات الخاصة بالمشاة.



وكانت الدولة قد طورت شارع الألفي حيث خُصص للمحال وروادهم وتم عمل مسار خاص للمشاة، ووُضعت فواصل بين المسارات على شكل أحواض زهور، بالإضافة إلى مقاعد لاستراحة رواد الشارع مع العمل على توحيد سلال القمامة أمام المحلات، بالإضافة إلى إنشاء كشكين للأمن لمراقبة الشارع بأكمله من خلال كاميرات مراقبة على مدار الساعة.



رافق المحافظ في جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.