5 أكتوبر.. محاكمة إمام عاشور بتهمة ضرب فرد أمن مول الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حددت النيابة العامة بالشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد وإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام لنيابات أكتوبر، جلسة 5 أكتوبر المقبل كأولى جلسات محاكمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي أمام محكمة الجنح بتهمة ضرب فرد أمن بمول أركان بالشيخ زايد.

وأحالت النيابة العامة بالشيخ زايد، إمام عاشور لاعب النادي الأهلي إلى محكمة الجنح؛ بتهمة ضرب فرد أمن بمول أركان بالشيخ زايد.

وكان إمام عاشور لاعب النادي الأهلي روى تفاصيل ما حدث في "خناقة المول" خلال استجوابه حول اتهامه بالتعدي بالضرب على فرد أمن بمول أركان.

وقال إمام عاشور في التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوجته بتعرضها للتحرش والمعاكسة من بعض الأشخاص أثناء تواجدها في السينما، فحضر إليها على الفور وبرفقته صديق له وشقيق زوجته الصغير لاستطلاع الأمر.

وحول الأشخاص الذين رافقوه لحظة اقتحام المول، قال إمام عاشور إنه لا يعلم من هؤلاء الأشخاص، وربما يكونوا من الجماهير الذين تتبعوه فور رؤيته، ونفى نهائيًا اشتباكه مع أي من أفراد الأمن أو التعدي عليهم بالضرب، مضيفًا أنه توجه للبحث عن الذين قاموا بمعاكسة زوجته بعدما علم أنهم متواجدون في مكتب الأمن بجراج المول وعندما وصل للداخل لم يجد أحدًا.

وبعد إنكاره تعديه على فرد الأمن واجهت النيابة إمام عاشور بمقطع الفيديو الذي سجل الواقعة، فاعترف اللاعب أنه اشتبك بالفعل مع فرد الأمن المجني عليه عندما شاهده يقوم بتصويره أثناء تواجده بالداخل، فطلب منه الكف عن تصويره قائلًا: "بتصور إيه" وحاول أخذ هاتفه منه إلا أن فرد الأمن ابتعد عنه فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يعتدي عليه أو يدفعه على الأرض وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة.

عقب الانتهاء من سماع أقواله وجهت النيابة للاعب امام عاشور تهمتي التعدي بالضرب على فرد الأمن وسبه.

وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بكفالة ٥ آلاف جنيه، عقب التحقيق معه في اتهامه بالتعدي على فرد أمن في مول أركان بالشيخ زايد.