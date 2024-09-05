بعد استخراج 4 جثامين.. "الكلاب البوليسية" كلمة السر في النبش بين ركام عقار "أرض الجولف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

72 ساعة من البحث المضن؛ تواصل فيها قوات الإنقاذ البري بالقاهرة العمل ليل نهار البحث عن ضحايا أو ناجين جدد تحت أنقاض عقار "أرض الجولف" بحي شرق مدينة نصر، الذي انهار على قاطنيه فجأة أول أمس.

جهود القوات خلال ثلاثة أيام انتهت إلى انتشال 4 جثامين من أسفل حطام المنزل المنهار، أولهما سيدة عجوز تدعى "ايفيت نديم"، تلاها فتاة أفريقية تدعي "مريم" كانت تعمل في العقار، من ثم جثمان طالب، وأعقبه بساعات انتشال جثة سيدة عجوز بعد أن استعانت قوات الإنقاذ بكلاب بوليسية لننبش عن جثامين الضحايا بين الركام.

واستعانت قوات الدفاع المدني بالقاهرة، بمعدات ثقيلة (3 حفار و2 لودر) وعربات نقل "تريلا" في رفع الحطام لتيسير على قوات الإنقاذ البري عمليات البحث، التي لازالت مستمرة حتى الآن.

بدورها عينت قوات الشرطة، حراسة أمنية من قوات أمن القاهرة بمحيط العقار المنهار، وذلك عقب فصل التيار الكهربائي وقطع الغاز عن المنازل المجاور للعقار المنهار.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على مالك العقار، فيما جرى عرضه على النيابة العامة لإجراء التحقيق معه.