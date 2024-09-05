مباراة كرة تنتهي بوفاة شاب في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

7 أيام صارع فيها شاب الموت على سرير المستشفى بعد سقوطه على أرضية ملعب خماسي بإحدى قرى مركز أطفيح جنوب الجيزة.

العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي شاب مصاب بفقدان للوعي خلال مشاركته في مباراة كرة قدم.

تحريات المقدم محمد مختار رئيس مباحث أطفيح توصلت إلى أن شاب عمره 16 سنة دخل في مشادة كلامية مع منافسه خلال مشاركتهما في مباراة، تطورت إلى اشتباك بالأيدي.

منافس الضحية دفعه فسقط على الأرض وتم نقله إلى المستشفى وتوفي لاحقًا. ولم يجزم التقرير الطبي بسبب الوفاة.