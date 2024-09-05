حملة أمنية كبرى.. ضبط 280 قطعة سلاح وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:



واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 280 قطعة سلاح ناري بحوزة 199 متهمًا، إضافة إلى ضبط 316 قضية مخدرات وتنفيذ 85,353 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



أسفرت الحملة عن القبض على 36 متهمًا هاربًا، وضبط 19 متهمًا بتهم أعمال بلطجة، بالإضافة إلى ضبط 297 دراجة نارية مخالفة، و25,527 مخالفة مرورية متنوعة. كما تم فحص 64 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.