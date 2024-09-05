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بعد اعتمادها.. ننشر الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أصدرت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، القرار رقم 5319 لسنة 2024 بشأن حركة التغييرات والترقيات الخاصة بإعضاء الهيئة والذي اعتمده المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 4268 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.
وجاءت الحركة على النحو التالي:

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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