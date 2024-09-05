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النيابة العامة تنشر مرافعتها في قضية قتل طفل شبرا الخيمة "الدارك ويب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية، فيديو مرافعة النيابة في القضية رقم 9800 لسنة 2024، جنايات قسم أول شبرا الخيمة بشأن واقعة "طفل شبرا"، والمعروفة إعلاميًا بـ"الدارك ويب".

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بإحالة بإحالة المتهميْن بقتل طفل والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتخاذ إجراءات محاكمتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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