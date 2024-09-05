12 صورة ترصد إزالة الإشغالات والباعة الجائلين أمام محطة مترو حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



تابع أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وتكثيف أعمال النظافة أمام محطة مترو حلوان ومحيطها لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.



ونظمت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان، برئاسة الدكتور أحمد القزاز دوريات لمتابعة حالة الشارع على مدار اليوم، وعدم السماح بعودة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.



ويأتي ذلك استجابة لشكاوى المواطنين حيث تم التنسيق مع شرطة المرافق برفع الإشغالات من الميدان وتسهيل عمليات دخول وخروج المواطنين لمحطة المترو.



كما يأتي ذلك في ضوء التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وشرطة المرافق لإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية طبقا لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.