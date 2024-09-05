الداخلية تضبط 3 هاربين من أحكام الإعدام والسجن في القاهرة وقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على ثلاثة هاربين من تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بالإعدام والسجن في كل من القاهرة وقنا.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط شقيقين في محافظة القاهرة، محكوم عليهما غيابيًا بالإعدام في قضية قتل عمد وشروع في قتل. وفي محافظة قنا، تم إلقاء القبض على شخص عاطل محكوم عليه بالسجن لمدة 28 عامًا وشهرًا في 17 قضية نصب، كما أنه مطلوب في 3 قضايا تتعلق بالسرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري، وقد تم ضبطه بحوزة بندقية آلية وعدد من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.