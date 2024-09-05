عصابة "الكلب الهائج" تسقط في قبضة الأمن.. تفاصيل الاعتداء الصادم في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتورطين في واقعة التعدي على أحد المواطنين باستخدام كلب، والتي شهدتها منطقة مدينة نصر.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من مواطن مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، أفاد بتعرضه لعقر كلب في ساقه وكدمات متفرقة بجسده. وكشف البلاغ أن التعدي تم على يد مالكة شركة للدعاية والإعلان وثلاثة موظفين من نفس الشركة، بعد مشادة كلامية حول تأخر تسليم منتجات قام المواطن بشرائها وسداد قيمتها.

وفقًا للتقارير، قام أحد المتهمين بإطلاق كلب مرخص على الضحية مما أسفر عن إصابته. وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الكلب الذي تم إيداعه بإحدى مؤسسات رعاية الحيوان. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.