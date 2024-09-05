واقعة دهس "مالك".. حكم رادع ضد طفل المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قضت محكمة جنح المقطم بالقاهرة الجديدة، بحبس "طفل المقطم" عامين وكفالة 20 ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض 50 ألف جنيه عن الإصابات في الدعوى رقم 3108 لسنة 2024 في واقعة دهس الطفل "مالك" في شارع المقطم.

وكشف التقرير الطبي المبدئي الموقع على "مالك معتز" ـ 8 أعوام ـ الذي أصيب جراء دهسه على يد طفل لم يكمل 13 عام، كان يقود سيارة والدته برعونة في إحدى شوارع المقطم حال ذهابه للصلاة مع ابن خالته وبعض أصدقائه ـ عن إصابته بعدة جروح في الجسد.

وأفاد التقرير الطبي الذي حصل "الخليج 365" على نسخة منه، أن المجني عليه يعاني من كسر أسفل عظمتي الزند والكعبرة بالرسغ الأيسر وكسر بأسفل عظمتي الشظية والقصبة اليسر بأسفل الساق وجرح تهتكي بالقدم، ما استدعى إجراء 3 تدخلات جراحية له (تثبيت كسر عظمتي الزند والكعبرة بسلك معدني، وتثبيت كسر عظمتي الشظية والقصبة بسلوك معدنية، استكشاف جرح القدم اليسرى وإصلاح وخياطة الجلد بغرز جراحية).

وأوضح التقرير أن المجني عليه يحتاج إلى فترة علاجية وراحة لمدة 21 يومًا مالم تزيد أي مضاعفا، بعد أن أجري جبيرة فوق الكوع الأيسر بعد الجراحة، وجبيرة تحت الركبة اليسرى بعد الجراحة لمدة شهرين مع المتابعة الأسبوعية مع الطبيب.

وكشف محمد البحيري محامي "طفل المقطم" عن تلقي أسرة الطفل المصاب عرض من أسرة الطفل المتهم بتعويضهم بمبلغ مالي قدرة 3 ملايين جنيه للتنازل عن القضية، لكن والدة "مالك" رفضت بينما أصرت معاقبة الطفل ووالده عما بدر منه تجاه نجلها "ابني كان لسه جاي من الدرس وراح يصلي المغرب مع ابن خالته" موضحة أن إحدى جارتها أبلغتها بالحادث "الحقي ابنك مالك العربية دهسته". تقول الأم في بث مباشر لمصراوي.