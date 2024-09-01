شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يعلن حصول كلية الاقتصاد على الاعتماد الأكاديمى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الدولي من الهيئة البريطانية "ASIC" (Accreditation Service for International Colleges) بعد أن قام فريق من خبراء الهيئة بتقييم شامل لكافة الأنشطة والممارسات التطبيقية بالكلية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الهيئة البريطانية "ASIC" تعد واحدة من أكبر وكالات الاعتماد الدولية المعترف بها عالميًا، والمعتمدة من حكومة المملكة المتحدة، حيث تعمل الهيئة تحت إشراف مؤسسة التعليم والخدمات الاجتماعية البريطانية التابعة لوزارة التعليم، وقد منحت حتى الآن الاعتماد لمئات الجامعات والكليات في أكثر من 65 دولة.

وأوضح رئيس الجامعةان الكلية حصلت على تصنيف "Premier Institution"، وهو التصنيف الأعلى الذي تمنحه الهيئة، وأن هذا التصنيف يعكس تحقيق الكلية لكافة متطلبات الاعتماد التي تشمل معايير الحوكمة، وإدارة الموارد البشرية، والتعليم والتعلم، والجودة والتطوير، ورعاية الطلاب، والجوائز والمؤهلات، والتسويق والاستقطاب، والبنية التحتية والسلامة العامة

من جانبها قالت د. حنان محمد على عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الكلية حصلت على تقدير "Commendable grades" في كل مجال من هذه المجالات، مما يؤكد المستوى المتميز الذي وصلت إليه.

وأكدت عميدة الكلية ، أن هذا الاعتماد الدولي هو نتاج جهود مكثفة من فريق عمل مؤسسي بالكلية وبالتعاون مع إدارة الجامعة، حيث عمل الفريق على مدار أكثر من عام لاستيفاء كافة متطلبات الهيئة البريطانية، مشيرة إلى أن برنامج الفحص والتقييم شمل عروضًا توضيحية، بالإضافة إلى لقاءات مع ممثلي إدارة الكلية وفريق الجودة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، مما يعكس التعاون المثمر والجهود المشتركة التي أدت إلى هذا الإنجاز.

وأشارت عميدة الكلية، إلى أن هيئة الاعتماد البريطانية هي هيئة دولية للاعتماد الأكاديمي، وعضو في المؤسسة البريطانية للجودة (BQF)، وعضو في المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم العالي (CHEA)، ومعترف بها من المجموعة الدولية للجودة (CIQG) في الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن هذا الاعتماد الدولي يعد تتويجًا للنقلة النوعية التي حققتها الجامعة خلال السنوات الماضية، سواء على المستوى الأكاديمي أو الإداري في إطار سعيها للتحول إلى جامعة عالمية ذكية، ويبرز تطور شراكات الجامعة وكلياتها مع المجتمع المحلي والدولي.