شكرا لقرائتكم خبر عن بوريل: طلبت إدراج وزراء إسرائيليين فى قائمة انتهاكات حقوق الإنسان الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى أنه طلب إدراج بن غفير وسموتريتش فى قائمة انتهاكات حقوق الإنسان الأوروبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وأكد بوريل أنه عرض على دول الاتحاد الأوروبى توسيع قائمة العقوبات لتشمل وزراء إسرائيليين، مؤكدا أنه لكن ليس هناك إجماع على ذلك، مشيرا إلى أن الوضع فى الضفة الغربية يسوء كل يوم وهناك من يزيد النار اشتعالا بتصريحات عنصرية.

وأوضح بوريل أن توسع العنف فى الضفة الغربية يظهر عدم وجود رغبة فى إنهاء الحرب ووجود صراع داخل المجتمع الإسرائيلي، مركدا أنه سيتم رفع توصيات إلى لجان المجلس الأوروبى لدراسة العقوبات المقترحة على وزراء إسرائيليين.

وأكد بوريل أنه يتابع حديث وزراء متطرفين إسرائيليين عن إنشاء كنيس بالمسجد الأقصى، وأكد بوريل أن ما يزيد على 85%؜ من سكان غزة مطالبون بالنزوح والوضع هناك مروع للغاية وعمال الإغاثة يتم قتلهم.

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبى سينظم اجتماعا رفيع المستوى بشأن الأوضاع فى الشرق الأوسط، مؤكد " كنا نتحدث قبل 6 أشهر عن اليوم التالى لغزة واليوم نتحدث عن وقف جزئى لإطلاق النار لا يطبق".