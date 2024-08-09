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وزارة الدفاع الروسية: نقل قوات احتياطية لمنطقة كورسك لصد الهجوم الأوكرانى

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وزارة الدفاع الروسية: نقل قوات احتياطية لمنطقة كورسك لصد الهجوم الأوكرانى

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 09 أغسطس 2024 02:55 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نقل قوات احتياطية إلى منطقة كورسك لصد الهجوم الأوكراني، والقوات تواصل صد محاولة أوكرانية لاقتحام منطقة كورسك، وأكد مسؤول روسي أن هناك قتال مستمر على بعد عشرات الكيلومترات من كورتشاتوف حيث تقع محطة كورسك النووية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت وكالة تاس الروسية، منذ قليل، باعتراض 7 صواريخ أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك الحدودية، وأكدت السلطات الروسية أن الوضع العملياتي في منطقة كورسك لا يزال صعبا وجهزنا نظاما لتقديم المساعدة للنازحين داخليا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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