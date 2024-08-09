شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تدعم جهود مصر وقطر وأمريكا فى وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، تأييدها الكامل للجهود المصرية القطرية الأمريكية الساعية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكتبت " أورسولا" على موقع إكس: "إننا في حاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة الآن. فهذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ الأرواح، واستعادة الأمل في السلام، وتأمين عودة الرهائن."

وأضافت المفوضية الأوروبية: "ومن ثم فإنني أؤيد بقوة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار الذي تحتاجه المنطقة".

دعا قادة مصر والولايات المتحدة وقطر، مساء الخميس، حركة حماس وإسرائيل إلى استئناف المناقشات العاجلة نهاية الأسبوع المقبل سواء في القاهرة أو الدوحة، وذلك لسد كافة الثغرات المتبقية، وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة، جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الزعماء الثلاثة.

وأكد الزعماء الثلاثة أنه حان الوقت كى يتم بصورة فورية وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة، وكذا المعاناة المستمرة منذ أمد بعيد للرهائن وعائلاتهم، مشيرين إلى أنه حان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين.

وأشار قادة مصر والولايات المتحدة وقطر إلى سعيهم مع فرق التفاوض على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حالياً على الطاولة، حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، مؤكدين أن هذا الاتفاق يستند إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن فى 31 مايو 2024، وتمت المصادقة عليها فى قرار مجلس الأمن رقم 2735.

وشدد الزعماء الثلاثة ضرورة عدم إضاعة مزيد من الوقت كما يجب ألا تكون هناك ذرائع من قبل أى طرف لتأجيل آخر، وتابعوا بالقول: حان الوقت الآن للإفراج عن الرهائن وبدء وقف اطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق.