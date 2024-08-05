شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة البريطانية في مصر عضوًا بالمجلس العلمي لرئاسة مؤتمر قمة المناخ COP29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الاستعداد لقمة المناخ COP29 بدولة أذربيجان، تم تعيين الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، عضوًا بالمجلس الأعلي لرئاسة مؤتمر قمة المناخ COP29، والمقرر عقده في دولة أذربيجان خلال شهر نوفمبر القادم 2024، ويتم تنظيم المجلس بقيادة جامعة ADA، الشريك الأكاديمي الرئيسي لرئاسة COP29.

وشارك الدكتور محمد لطفي، في فعاليات الاجتماع الأول للجنة العلمية، بحضور مختار باباييف وزير البيئة والموارد بدولة أذربيجان، والرئيس المعين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

بدوره، أعرب الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، عن امتنانه للثقة التي وليت إليه من خلال هذا التعيين، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعد تقديرًا للجامعة البريطانية وتكليلًا لجهودها المستمرة في دعم الأجندة المناخية من خلال الأنشطة الطلابية والبحث العلمي والابتكار، والتي تستمر منذ استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، ومرورًا ب COP28، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصولًا ل COP29 في أذربيجان.

وأضاف الدكتور "لطفي"، أن المشاركة في المجلس العلمي ستكون فرصة قيمة للمساهمة في الحوار العالمي بشأن تغير المناخ ودعم الدور الوطني والإقليمي لمصر في أجندة المناخ، وكذلك بهدف المساهمة في المناقشات الاستراتيجية حول الاستفادة من التعاون العلمي بين الجامعات على مستوى العالم لمواجهة تحديات المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29).

وأردف الدكتور "لطفي"، أن تغير المناخ ليس مجرد مسألة بيئية، بل هو تحدي اقتصادي واجتماعي وإنساني يؤثر على جميع جوانب الحياة، ومن هذا المنطلق تأتي مسؤولية المؤسسات الأكاديمية والعلمية لقيادة الجهود نحو التغيير الإيجابي، وذلك من خلال تقديم الأبحاث والدراسات التي تساهم في صياغة السياسات الفعالة، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لطلابنا ودعم قدراتهم ليكونوا مفاوضين أقوياء في المستقبل، من خلال بناء قدرات الشباب وإشراكهم في العمل المناخي والتأكيد على خلق آلية لإيصال أصواتهم ومقترحاتهم لصانعي السياسات من خلال المبادرات الجادة والتي على رأسها نموذج محاكاة قمة المناخ COP Simulation الذي تنظمه الجامعة بشكل سنوي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ويتم تنظيمه هذا بالتعاون مع جامعة ADA بدولة أذربيجان.