شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تستعرض دور مكاتب التمثيل العمالي في ختام فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من وزارة العمل، اليوم الإثنين ، في ختام فعاليات النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين في الخارج"،المُنعقدة في القاهرة ، والذي أطلقته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،أمس الإثنين بأحد فنادق القاهرة ، تحت شعار "من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا".

وكان وزير العمل محمد جبران قد شارك ،في الجلسة الإفتتاحية أمس،بمداخلة رصد خلالها جهود الوزارة في توفير بيئة العامل اللائقة ،والجاذبة للإستثمار ،وكذلك تطوير منظومة التدريب المهني ،وتفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي في الخارج ،وذلك بحضور الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،والسفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج،وبمشاركة عدد من نواب الوزراء ،والجهات المعنية،خاصة في مجالات الاستثمار،وممثلي الجاليات المصرية بالخارج،ونواب برلمان.

وبحسب بيان صحفي حضر فعاليات اليوم الختامي، د. مظهر بسيوني ،مدير عام التمثيل الخارجي،وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني ..حيث أجاب د. مظهر على بعض تساؤلات الجالية المصرية بالخارج ،موضحًا دور وجهود مكاتب التمثيل العمالي في الخارج ...يشار هنا إلى أن المؤتمر يهدف ،إلى إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بسرعة وكفاءة، والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى تنفيذ سياسة الدولة فى التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم... وناقش المؤتمر على مدار اليومين 4 جلسات موضوعية،عن «فرص وآفاق الاستثمار في مصر»، و «التعليم والتدريب وتأهيل الشباب»،و «الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج»،و «تيسيرات ومزايا للمصريين في الخارج».