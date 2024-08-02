حسام موافي منتقدًا حفل افتتاح أولمبياد باريس: ناس معندهاش أخلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

استنكر الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، ما حدث في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من إساءة متعمدة للسيد المسيح.

وتابع خلال تقديم برنامج ربي زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أيه الفائدة اللي عادت عليك من أنك تبين صورة السيد المسيح بهذا الشكل؟!.

وأكد الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن ربنا هياخد حق كل واحد مسيحي زعل من اللي حصل في السيد المسيح عند النبي بتاعه، مضيفا: اللي حصل في باريس ممكن يجيب لواحد مشكلة يعلي ضغطه.