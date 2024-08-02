شعبة الذهب تكشف عن توقعاتها للمعدن الأصفر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد عمرو المغربي، عضو الشعبة العامة للمجوهرات والذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية منذ شهر يوليو الماضي.

في مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، أوضح المغربي أن سعر الذهب عيار 21 وصل اليوم إلى 3320 جنيهًا.

أضا ف عضو شعبة الذهب، أن سعر المعدن الأصفر يتأثر بثلاثة عوامل؛ وهي عامل العرض والطلب، سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، إضافة إلى سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

وعن توقعاته بشأن سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، قال المغربي إن الذهب على مدار التاريخ دائمًا في زيادة، مشيرًا إلى أن الذهب استثمار طويل الأجل وليس قصير الأجل.

وتابع: "الذهب دايمًا في زيادة، عشان كدا بنقول إنه الذهب ملاذ آمن، مهما انخفض بيرجع يزيد ويرجع لأعلى نقطة وصل لها، إحنا دايما متوقعين إنه يكون في زيادة على مدار السنوات المقبلة".