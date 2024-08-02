أمطار رعدية ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلا.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد حالة الطقس غدا فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من "حلايب وشلاتين ورأس بناس وأبو سمبل، وأسوان والوادي الجديد إضافة إلى نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

وأشارت الهيئة إلى أنه متوقع أيضا تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبخصوص درجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29.

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