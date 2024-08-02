الارشيف / أخبار مصر

أمطار رعدية ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

0 نشر
0 تبليغ

أمطار رعدية ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلا.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد حالة الطقس غدا فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من "حلايب وشلاتين ورأس بناس وأبو سمبل، وأسوان والوادي الجديد إضافة إلى نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

وأشارت الهيئة إلى أنه متوقع أيضا تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبخصوص درجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29.

اقرأ أيضا:

بعد زيادتها.. الأسعار الجديدة لاشتراكات وتذاكر المترو والسكة الحديد

يختصر الوقت بين القاهرة والجيزة.. 49 صورة ترصد محور عمرو بن العاص والفريق كمال عامر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا