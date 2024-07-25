إنجاز رياضي.. لاعب القوات المسلحة يحصد 3 ميداليات في بطولة العالم للسباحة بصربيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نجح لاعب القوات المسلحة، نقيب مهندس محمد طارق محمد حسنين، في تحقيق 3 ميداليات متنوعة خلال مشاركته ضمن المنتخب الوطني في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للأساتذة التي أقيمت بدولة صربيا.

وحقق اللاعب المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية في سباق 800 متر سباحة بالزعانف المونو، والمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 400 متر سباحة بالزعانف المونو، والمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 400 متر سباحة بالزعانف المزدوجة، بالإضافة إلى حصوله على المركز الرابع في سباق 200 متر سباحة بالزعانف المونو.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة، التهنئة للاعب على هذا الإنجاز والذي يعد نموذجًا مشرفًا للشباب المصري وقدوة للأجيال القادمة من الأبطال الرياضيين.

يأتي هذا الإنجاز في إطار حرص القوات المسلحة على توفير كل الإمكانات ودعم اللاعبين وتهيئة المناخ الملائم لهم وفقًا للأسس العلمية المدروسة لإعداد كوادر رياضية قادرة على رفع العلم المصري خفاقًا بمختلف المحافل الرياضية الدولية.