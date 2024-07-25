300 فرصة عمل متاحة بالقاهرة في هذا المجال.. الشروط وتفاصيل التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن 300 فرصة عمل جديدة لفتيات محافظة القاهرة من 18 إلى 35 سنة، من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، ويمكن التقديم عليها، خلال الفترات المحددة في هذا البيان.

وبحسب بيان محافظة العمل، الخميس، فإن مجال العمل في هذه الفرص هو أخصائية تمويل"، وذلك داخل مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفروع: المرج الجديدة، وعين شمس والمعصرة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران، وزير العمل، بإيجاد فرص عمل للشباب، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن فرص العمل تشمل رواتب مجزية، وتأمين صحى وإجتماعى، ووثيقة تأمين على الحياة.

وأضافت "أحمد"، أن التقديم على فرص العمل بفروع المؤسسة لسكان مناطق "المرج الجديدة، والخانكة، وأبو زعبل، والمرج القديمة، وعزبة النخل، و الخصوص، والسلام"، يومي الأربعاء و الخميس، 31 - 7 - 2024 ،و 1 - 8 - 2024، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر فرع " المرج الجديدة - ش البترول - بجوار دائري المرج الجديدة - برج الحاج رفعت الشعيني".

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن التقديم لسكان مناطق عين شمس، والمطرية، وحدائق القبة، وشبرا مصر يكون يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و 7 - 8 - 2024، في الساعة 11 صباحًا، بمقر فرع عين شمس " 19 ش عبد الرحمن عليش - أمام محل ملابس بيبو - مترو عين شمس الدور الأول".

وبحسب بيان "العمل"، يمكن لسكان مناطق دار السلام، والمعصرة وحلوان، التقديم يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و 14 - 8 - 2024، الساعة 11 صباحًا بمقر فرع المعصرة " 90 ش خالد بن الوليد - حدائق حلوان - الدور الأول - أعلي مخبوزات المدينة".

ويمكن للراغبات في الحصول على تلك الفرص التسجيل على الرابط التالي : https://forms.gle/boAtBFsvWHC4EjYq5

وتكون مواعيد فرص العمل المتاحة من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، والإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

ويمكن الإستفسار، والتقديم، من خلال التواصل على أرقام 01024956781 –01280434414، بالمسؤول أحمد الشيخ.