شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن حصول مستشفى صدر الزقازيق على شهادة اعتماد الجودة من الـGAHAR والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول مستشفى الأمراض الصدرية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية على الاعتماد المبدئي للجودة GAHAR كأول مستشفى صدر تابع لقطاع الطب العلاجي، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تسعى إلى اعتماد جميع المنشآت الطبية التابعة لها وفقاً لمعايير الجودة الوطنية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR» والمعتمدة دولياً من الإسكوا، وذلك بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، بما يضمن زيادة فرص حصول المرضى على خدمات طبية متميزة وشاملة ومستدامة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة عزة عبد العزيز مدير برنامج الاعتماد بقطاع الطب العلاجي، أنه تم اعتماد 4 مستشفيات تابعة للقطاع العلاجي بوزارة الصحة منذ شهر مارس 2024، شملت الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بالمنوفية، وجراحات اليوم الواحد بالمرج في القاهرة، وحميات المحلة الكبرى بالغربية، بالإضافة إلى مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق في الشرقية.

جدير بالذكر أن شروط الحصول على الاعتماد «GAHAR» تتضمن تحسين سلامة المرضي في المنشآت الصحية بما يتطابق مع كل المتطلبات الوطنية للسلامة NSR، بجانب تحقق متطلبات الجودة الأساسية، بما يضمن كفاءة وفعالية الخدمة الصحية ورضا المنتفعين، بالإضافة إلى تحقيق أداء احترافي مستقر للمنشأة في كافة أقسامها وعلى كافة مستويات تقديم الخدمة بها في جميع الأوقات وجميع الحالات.