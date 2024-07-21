شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توضح كيفية الوقاية من التأثير السلبى للأشعة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء المصرية عن كيفية الوقاية من التأثير السلبي للأشعة والتى تمثلت في اتباع المريض للنقاط التالية :-



-تتوفر بكل قسم للأشعة ملابس خاصة مصنوعة من الرصاص لتجنب التعرض للأعضاء غير المرغوب بتصويرها

- يجب على الشخص المرافق أن يرتديها إذا تطلب الأمر إمساك شخص يؤخذ له أشعة

- تُطلى الأبواب والجدران والأسقف وربما الأرضية بمادة تمنع

- تسرب الأشعة خارج القسم

- الوقوف بعيداً عن مصدر الأشعة بحوالي مترين وعدم الوقوف في مواجهة المصدر

- على المرأة الحامل إخبار الطبيب والموظف بقسم الأشعة قبل إجراء أي أشعة باستثناء الأشعة بالموجات فوق الصوتية فإنها غير ضارة



كيفية الوقاية من التأثير السلبى للأشعة

وقالت هيئة الدواء المصرية تتمثل الأعراض الجانبية للأشعة:​

-أعراض مباشرة:​

إمكانية حدوث تورم بالجلد، وأعراض بالمعدة والأمعاء.​



-أعراض غير مباشرة:​

أنها لا تظهر على الشخص المتعرض لها، وإنما لأجيال تأتي فيما بعد، ولن تحدث هذه الأعراض والأمراض بمجرد أن يتعرض الإنسان لأشعة لمرة واحدة، أو أنه تعرض لها على فترات بعيدة. وهي أضرار عامة، ويجب الحذر من كثرة التعرض لها، وخاصةً الخلايا الحساسة، مثل العين والحنجرة والأعضاء التناسلية، وعلى المرأة الحامل إخبار الطبيب قبل كتابة أشعة لها، لأن هناك احتمال بتأثر الجنين وبالأخص خلال الأشهر الأولى.​