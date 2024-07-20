شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السكة الحديد: ثورة 23 يوليو نقطة تحول سياسية في تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الفتاح فكري ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أن ثورة 23 يوليو تعد نقطة تحول سياسي واقتصادي واجتماعي كبير في مصر ،حيث أطاحت بالنظام الملكي ، وأرست قواعد النظام الجمهوري ، ومعها قد بدأ الإصلاح الزراعي الشامل ، وبرامج التصنيع الضخمة.
أضاف عبد الفتاح فكري أن ثورة 23 يوليو ، كانت سببا رئيسيا في القضاء على الإقطاع، والاستعمار وسيطرة رأس المال، وبناء حياة ديمقراطية سليمة ، وبناء جيش وطني ، وتميزت هذه الثورة أنها كانت ثورة بيضاء ، لم ترق فيها الدماء .
وأوضح نقيب السكة الحديد أن الثورة قد تبنت فكرة القومية العربية ، وتعتبر العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة ، الذين عانوا أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية ، وقضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى ، ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل .
وتابع، قضت أيضا الثورة على الأقطاع، وقامت بتأميم التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب ،كما ساعدت في إلغاء الطبقات بين الشعب المصري .
كما قادت ثورة يوليو مجالات التصنيع ، من منطلق أن الصناعة هى الطريق نحو تحقيق النهضة ، فكانت المشروعات الصناعية العملاقة ، فى مجال صناعة الحديد والصلب والكيماويات والدواء والإنتاج الحربى ، فتحققت لمصر قاعدة صناعية مكنتها من الوفاء باحتياجاتها المتزايدة من الإنتاج ، كما تم الاهتمام بصناعات التعدين والبتروكيماويات ،وبناء السد العالي .
أكد فكري أن ثورة 23 يوليو، تعد الدافع الرئيسي لكل الثورات المصرية، وأننا دائما ما نستلهم من روحها الدافع لزيادة الانتاج، والعمل على رفعة ودعم الوطن الغالي مصر.
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