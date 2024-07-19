شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد لبايدن لـABC: محبطون من الانتقادات من داخل الحزب الديمقراطي والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من مساعد للرئيس الأمريكي جو بايدن لـABC قال إننا محبطون من الانتقادات من داخل الحزب الديمقراطي.

وكان السيناتور الديمقراطى جون هيكنلوبر قال إن انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون بمصلحة أمريكا. وأكد هيكنلوبرأن بايدن سيضع مصلحة أمريكا أولا ويعمل نحو ذلك الاتجاه، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وكانت شبكة "سى أن إن" قد كشفت فى وقت سابق أن نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى السابقة الشخصية البارزة فى الحزب الديمقراطى، قد أخبرت الرئيس جو بايدن سرا فى محادثة هاتفية مؤخرا بينهما، أن الاستطلاعات تظهر عدم قدرته على هزيمة دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأن بايدن قد يدمر فرص الديمقراطيين فى الفوز بأغلبية مجلس النواب فى نوفمبر لو واصل مساعيه للفوز بفترة رئاسية ثانية، بحسب ما أفاد أربعة مصادر مطلعين على المكالمة الهاتفية.