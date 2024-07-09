متحدث الوزراء يكشف سبب وقف خطة تخفيف الأحمال اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن سيكون هناك تواصلًا مستمرًا بين الوزراء مع المواطنين ووسائل الإعلام بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية التواصل مع الرأي العام وسيكون هذا محل متابعة واهتمام الفترة المقبلة.

وأضاف "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة ما زالت ملتزمة بما أعلنته بأنه سيتم وقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث"، موضحا أن ما تم اليوم هو محاولة لوقف تخفيف الأحمال لمعرفة الحجم الدقيق من احتياجات وزارة الكهرباء للوقود.

وأكد أن اليوم هو تجربة لمعرفة الحجم الحقيقي من هذه الاحتياجات، وسيتم وقف تخفيف الأحمال من الأسبوع الثالث من يوليو، ومع نهاية اليوم سيتم قياس الاستهلاك ومعرفة الاحتياجات وبناء عليه سيتم تحديد الاحتياجات الفترة الحالية لإجراء الاختبارات وحساب الاستهلاك".

اقرأ أيضًا:

هل بدأت الحكومة وقف قطع الكهرباء اليوم؟.. رئيس الوزراء يكشف

أول تعليق لمدبولي على شهادة دكتوراه وزير التعليم: تأكدنا والأهم الرؤية

مؤقتا.. إيقاف خطة تخفيف الأحمال بهذه المحافظات

الصحة تستعد لإطلاق برنامج "حماية القلب للرياضيين".. وهذا تفاصيله