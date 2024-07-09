إبراهيم محلب يحضر حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

وصل منذ قليل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق؛ لحضور احتفالية جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين.

وأفاد مراسل الخليج 365 أنه من المقرر أن يتم تكريم "محلب" من قبل النقابة لما قدمه لها من خدمات خلال فترة رئاسته للحكومة.

وتتضمن الاحتفالية، التي تقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة.

كما سيتم تكريم نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف بعد حصوله على جائزة النقابة التقديرية، وتكريم الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح بعد حصوله على جائزة حرية الصحافة ممثلًا عن الصحفيين الفلسطينيين، وتكريم خاص لصحافة المرأة للكاتبة الصحفية سناء البيسي.