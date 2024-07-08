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طرح المكرونة على بطاقة التموين.. اعرف أسعار يوليو 2024

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طرح المكرونة على بطاقة التموين.. اعرف أسعار يوليو 2024

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القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الأساسية على بطاقات التموين لصرفها لأصحاب البطاقات ضمن مقررات تموين شهر يوليو 2024، ويتم طرح المكرونة بسعر 7.75 جنيه للكيس وزن 400 جرام ضمن مقررات تموين شهر يوليو 2024 و يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة.

على جانب أخر تبدأ الأجهزة الرقابية بـ وزارة التموين متابعة الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين والتصدى لا محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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