شكرا لقرائتكم خبر عن طرح المكرونة على بطاقة التموين.. اعرف أسعار يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الأساسية على بطاقات التموين لصرفها لأصحاب البطاقات ضمن مقررات تموين شهر يوليو 2024، ويتم طرح المكرونة بسعر 7.75 جنيه للكيس وزن 400 جرام ضمن مقررات تموين شهر يوليو 2024 و يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة.

على جانب أخر تبدأ الأجهزة الرقابية بـ وزارة التموين متابعة الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين والتصدى لا محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.